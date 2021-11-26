Зюганов обвинил Володина, Хинштейна и Жириновского в том, что Рашкин убил лося

26.11.2021  13:43 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия


КПРФ заручилась обещанием администрации президента, что «законность восторжествует» в деле спонсора партии миллионера Павла Грудинина, но вместо этого получила дело о браконьерстве депутата Валерия Рашкина, который был задержан с разделанной тушей лося в лесу под Саратовом.

Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил по итогам заседания Госдумы, на котором Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

КПРФ заручилась обещанием администрации президента, что «законность восторжествует» в деле спонсора партии миллионера Павла...

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«Эта законность завершилась операцией «лось». На мой взгляд, ее организовывал  Володин  (председатель Госдумы), который не может простить Рашкину, что тот шел против него на выборах и выиграл в Европейском суде у него. Видимо, решили любой ценой  утопить в ходе так называемой охоты», – сказал Зюганов.

По его словам, большинство депутатов Госдумы охотятся так же, как Рашкин.

«Но охота идет, в первую очередь, на КПРФ, стабильность в стране и президентскую программу. Тут ползала, минимум, ходили на охоту. Идите, спросите, кто у них лицензию оформлял. Приглашали в гости, никто никогда не оформляет и не спрашивает. А потом договаривались, как оплатит», – сказал Зюганов.

Он подверг критике также депутата Госдумы Александра Хинштейна, который показал, что охота Рашкина обошлась госбюджету в 55 тыс руб.

«Мне когда телевизор включили, я сказал: если сейчас Хинштейн появится, то 100% то будет паскудство, от которого страна задыхается последнее время. И пошло. Включаю «Вести-24» – Володин 6 раз подряд рассказывает, как они будут готовить уголовное дело и расследовать, если прокурор придет», – сказал Зюганов.

Досталось от лидера КПРФ и его коллеге из ЛДПР Владимиру Жириновского.

«Когда выходит Жириновский. Эта грязная позорная жириновщина который год растекается зловонной лужей по всей стране. Всем тошно должно быть и стыдно. Прошлый раз вышел – запретить «левых» и «правых». Это уголовщина сплошная. Мы зарегистрированы, за нас миллионы людей голосуют.  Наша команда рассмотрит с уголовной точки зрения его выступление», – сказал Зюганов.

Он считает, что Рашкин должен отделаться за браконьерство только штрафом и партийным взысканием.

«Все сводится к склоке, которая очень дурно и противно пахнет на фоне того, как живет народ в стране. Нас пытаются растащить и лбами столкнуть. Мы категорически против такого хода политических и криминально-уголовных событий. Это событие в лучшем случае тянет на штраф. Рашкин готов его заплатить и возместить природе потери. И на этом поставить точку. Наш комитет партийного контроля разберется. Это наше внутреннее решение. Мы примем то, что считаем целесообразным», – пообещал Зюганов.

По его информации против КПРФ «еще одну лажу готовят». Коммунист намерен обратиться к президенту за защитой и грозит дестабилизацией в стране.

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