Зюганов обвинил Володина, Хинштейна и Жириновского в том, что Рашкин убил лося

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КПРФ заручилась обещанием администрации президента, что «законность восторжествует» в деле спонсора партии миллионера Павла Грудинина, но вместо этого получила дело о браконьерстве депутата Валерия Рашкина, который был задержан с разделанной тушей лося в лесу под Саратовом.

Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил по итогам заседания Госдумы, на котором Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта законность завершилась операцией «лось». На мой взгляд, ее организовывал Володин (председатель Госдумы), который не может простить Рашкину, что тот шел против него на выборах и выиграл в Европейском суде у него. Видимо, решили любой ценой утопить в ходе так называемой охоты», – сказал Зюганов.

По его словам, большинство депутатов Госдумы охотятся так же, как Рашкин.

«Но охота идет, в первую очередь, на КПРФ, стабильность в стране и президентскую программу. Тут ползала, минимум, ходили на охоту. Идите, спросите, кто у них лицензию оформлял. Приглашали в гости, никто никогда не оформляет и не спрашивает. А потом договаривались, как оплатит», – сказал Зюганов.

Он подверг критике также депутата Госдумы Александра Хинштейна, который показал, что охота Рашкина обошлась госбюджету в 55 тыс руб.

«Мне когда телевизор включили, я сказал: если сейчас Хинштейн появится, то 100% то будет паскудство, от которого страна задыхается последнее время. И пошло. Включаю «Вести-24» – Володин 6 раз подряд рассказывает, как они будут готовить уголовное дело и расследовать, если прокурор придет», – сказал Зюганов.

Досталось от лидера КПРФ и его коллеге из ЛДПР Владимиру Жириновского.

«Когда выходит Жириновский. Эта грязная позорная жириновщина который год растекается зловонной лужей по всей стране. Всем тошно должно быть и стыдно. Прошлый раз вышел – запретить «левых» и «правых». Это уголовщина сплошная. Мы зарегистрированы, за нас миллионы людей голосуют. Наша команда рассмотрит с уголовной точки зрения его выступление», – сказал Зюганов.

Он считает, что Рашкин должен отделаться за браконьерство только штрафом и партийным взысканием.

«Все сводится к склоке, которая очень дурно и противно пахнет на фоне того, как живет народ в стране. Нас пытаются растащить и лбами столкнуть. Мы категорически против такого хода политических и криминально-уголовных событий. Это событие в лучшем случае тянет на штраф. Рашкин готов его заплатить и возместить природе потери. И на этом поставить точку. Наш комитет партийного контроля разберется. Это наше внутреннее решение. Мы примем то, что считаем целесообразным», – пообещал Зюганов.

По его информации против КПРФ «еще одну лажу готовят». Коммунист намерен обратиться к президенту за защитой и грозит дестабилизацией в стране.