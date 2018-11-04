Зюганов подписал КПРФ приговор

04.11.2018, Москва, Михаил Рябов

КПРФ отказалась от участия в губернаторских выборах в Приморском крае, где кандидат от коммунистов имел высокие шансы на победу, однако это означало бы конфликт с Кремлем. Партия предала своих избирателей, считают эксперты.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на сентябрьских выборах в Приморье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко сенсационно обошел на 8% представителя «Единой России» Андрея Тарасенко. Однако на финальном этапе подсчете голосов «единорос» неожиданно стал опережать коммуниста. Разгорелся скандал. Центризбирком был вынужден назначить повторное голосование. Наблюдатели полагали, что КПРФ по-прежнему имела шансы на победу – «ЕдРо» решила больше не выдвигать своего кандидата, а поддержать врио главы региона Олега Кожемяко. Однако в итоге партия Геннадия Зюганова решила отказаться от борьбы.

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«Ну что же, сегодня КПРФ, по-моему, подписала себе окончательный приговор. Коммунисты снялись с выборов в Приморском крае. И чем бы они это не объясняли, честных объяснений этому нет и быть не может. Позор и предательство интересов народа», – считает политолог Николай Платошкин.

Политтехнолог Евгений Минченко полагает, что КПРФ опасалась компромата против своего кандидата. «Что такое с этим Ищенко, какие у него скелеты в шкафу?» – рассуждает эксперт в своем блоге.

Эту версию подтверждает и политолог Алексей Мартынов. Он считает, что партия Геннадия Зюганова была готова лишь к фейковой, а не настоящей борьбе – как на выборах в Приморье, так и по организации референдума против повышения пенсионного возраста.

«Зюгановцы удивительно ушлые и опытные люди. Одно дело спойлерское место «продать» местному коммерсу средней руки летом и похайпить без последствий на пенсионной теме. И совсем другая разница сегодня ввязываться в опасную драку с федеральным тяжеловесом Кожемякой с понятным итогом. Еще и скелеты все из шкафов вынут от обманутых дольщиков, до бандитской юности товарища Ищенко. Слишком много издержек для без того подмоченной репутации… В общем, слились зюгановцы», – поясняет Мартынов.

Выборы в Приморье пройдут 16 декабря.