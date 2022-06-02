Зюганов подсунул Думе вместо Рашкина другую скандальную фигуру

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КПРФ передаст мандат осужденного за браконьерство Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой.

Об этом заявил «Интерфаксу» лидер партии Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ответственно относимся к призыву Путина консолидировать максимально общество. У нас лево-патриотическое движение активно поддержало и денацификацию, и военную специальную операцию и поддержало предложение о новом курсе, и программу, связанную с новым бюджетом. Работаем конструктивно», – сказал Зюганов.

Анастасия Удальцова баллотировалась на последних выборах вместо своего мужа, лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, долго дружившего с Навальным, который находится под ограничениями после отбывания тюремного срока за участие в так называемых «болотных» протестах в 2011 году.

Удальцов поблагодарил КПРФ за доверие, оказанное его жене.

«Я приложу все усилия, чтобы жена оправдала доверие товарищей-коммунистов… Обещаю, что Анастасия Удальцова переименует проспект Сахарова в проспект Мозгового! И будет содействовать вхождению Украины в состав России. Полностью. Трепещите, бендеры!!!», – написал он в своем ТГ-канале.

По данным источников URA.RU, многие представители руководства КПРФ остались недовольны решением о передаче Удальцовой мандата Рашкина — партфункционеры рассчитывали на то, что место в Госдуме получит один из миллиардеров-спонсоров Компартии.

Публично о претензиях на мандат заявлял только ученый-математик Михаил Лобанов.

«Сейчас руководство КПРФ имеет возможность передать мандат, который власти забрали у Валерия Рашкина, нам с вами. Очевидно, что это правильный и сильный ход, но им будут дико недовольны в Кремле. Шанс, что лидеры КПРФ решатся на такой конфликт, небольшой. Но он есть. Мы должны его использовать», – написал Лобанов в своем ТГ-канале.

Примечательно, что сам Рашкин обжаловал лишение мандата в Конституционном суде РФ. Ходят слухи, что утверждение ЦК КПРФ кандидатуры Удальцовой, резко критиковавшей в ходе выборов мэра Москвы Сергея Собянина, призвано стимулировать суд решить дело в пользу незадачливого браконьера.