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11.11.2021 21:48
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Зюганов потребовал от Скабеевой прекратить «склонять» Белоруссию и Украину

Новости УкраиныЛидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в Госдуме, рассыпался в комплиментах перед президентом Белоруссии Александром...

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в Госдуме, рассыпался в комплиментах перед президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Сегодня у нас ситуация осложняется. Нас обложили со всех сторон и пытаются угрожать. То, что сейчас творится на границе Белоруссии и Польши – это спецоперация, которую проводит Запад и натовцы. И если она у них удалась на Украине, тут она срывается. Обратите внимание, как застонала объединенная Европа. Батька своим характером и волей вместе с силовиками оказался сильнее всего ЕС и НАТО. Показывает пример, как нужно защищать национальные государственные интересы», – сказал Зюганов.

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Он обвинил ведущих телепрограммы «60 минут» Евгения Попова и Ольгу Скабееву в том, что они позволяют себе критику в адрес Лукашенко

«Хочу обратиться к Попову, он теперь депутат. Вместе со своей обаятельной супругой перестаньте склонять всуе Белоруссию. Без Белоруссии у нас нет будущего, как и без восстановления нормальных отношений с Украиной. Мы не будем крупной геополитической державой. Надо складывать потенциалы. И нечего каждый день склонять Украину. Она сама оказалась оккупированной нацистами и бандеровцами. Надо защищать народ», – сказал Зюганов.

Ставший депутатом телеведущий Попов опубликовал в своем блоге ответ главному коммунисту.

«Поверьте, мы не меньше Вашего любим Белоруссию и Украину. И объективно – с участием всех сторон – рассказываем о том, что там происходит.

В том числе и о том, что Батька заправляет украинские танки дизельным топливом, сделанным из нашей нефти. А потом эти танки уничтожают русский Донбасс. И о том, что журналиста нашей Комсомолки содержат в белорусской тюрьме, и о том, что Лукашенко продаёт электричество, полученное на построенной нами, чего уж там, почти бесплатно АЭС, тем самым нацистам, как справедливо Вы именовали нынешний украинский режим.

Если это Вы называете «склонять» Белоруссию, то позвольте с Вами не согласиться.

Про Украину Вы и сами точно сформулировали – оккупированная бандеровцами страна.

И, конечно, Вы абсолютно правы, что будущее России вместе с  Белоруссией и Украиной.

И ещё, если бы судьба России зависела от наших «склонений», мы бы уже давно жили в границах Советского Союза», – заверил Попов.

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