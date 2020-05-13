13.05.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Культура, Политика, Россия, Сюжет дня
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Зюганов потребовал разобраться с политической порнографией на ТВ


Российский сериал «Зулейха открывает глаза» является «политической порнографией», а его создатели должны понести персональную ответственность.

Об этом в кулуарах Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, сериал несет в себе межнациональную ненависть и разжигает вражду между народами Российской Федерации.

«Власть потребовала, чтобы все ушли под домашний арест, в самоизоляцию. И вместе с тем крутила восемь серий «Зулейхи». Это политическая порнография, это абсолютно власовско-геббельсовский фильм, который натравливает в многонациональной стране, в условиях кризиса один народ на другой. Я считаю, надо разобраться, кто этим занимался, почему это происходит и кто несет за это персональную ответственность», – заявил Зюганов.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что премьера телесериала «Зулейха открывает глаза» на телеканале «Россия-1» обернулась грандиозным скандалом.

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