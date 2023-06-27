Зюганов предупредил о вводе войск НАТО на Украину

Елена Острякова.  
27.06.2023 13:18
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Если армия России не перейдет в контрнаступление в ближайшие месяцы, на Украину будут введены войска НАТО.

Об этом сегодня в Госдуме заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если армия России не перейдет в контрнаступление в ближайшие месяцы, на Украину будут введены...

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«Мы обязаны победить на том фронте, где ведем борьбу против нацистов и фашистов, но затягивать нельзя. Надо максимально усилить подразделения и переходить в контрнаступление, потому что потеря еще 3-4 месяцев приведет к тому, что вооруженные силы НАТО в лице Польши и некоторых других сателлитов США вмешаются в этот конфликт. Тогда он будет кровавым, длительным и крайне опасным. В том числе, может перерасти в более тяжелую ядерную войну. Наступило время не только прозрения, но и принятия самых экстренных и эффективных мер», – убежден лидер КПРФ.

Он считает, что те бойцы ЧВК «Вагнер», которые сбивали российские самолеты и вертолеты, должны понести справедливое наказание.

«Сегодня после этого стресса, после того, когда бой развязался не в Подмосковье и в Москве, а на марше, когда погибли летчики, те, кто собственно обстреливал, должны понести наказание. Мы должны сделать далеко идущие выводы. Но надо иметь в виду, что в «Вагнере» разные были воины. Были великолепные бойцы, которые верой и правдой сражались, были те, кто принимал другие решения.

Очень важно, чтобы при рассмотрении этой проблемы подошли исключительно дифференцировано, но по одному принципу: в армии должно быть полное единоначалие. Президент – верховный главнокомандующий – назначает министра, Генштаб, отвечает за работу Совбеза. И все по ступенькам должны исполнять приказы командиров. В противном случае это не армия», – сказал Зюганов.

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