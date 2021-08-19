Зюганов пригрозил России Майданом

19.08.2021 22:51 (Мск), Москва, Елена Острякова

Апелляционная инстанция Верховного суда РФ сегодня подтвердила предшествующее решение по иску Павла Грудинина и КПРФ, которым оспаривалось постановление ЦИК об исключении Грудинина из федерального списка коммунистов на думских выборах.

Защищать Грудинина пришел лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который выступил с получасовой речью.

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После заседания Зюганов заявил, что однопартийцы продолжат поддерживать Грудинина и готовы дойти до ЕСПЧ.

«По сути дела, мы идем к новому дефолту. И на этом фоне снимают таких людей, как Грудинин! Сегодня в Верховном суде, фактически, решалось, каким путем пойдет Россия: к мирной смене курса, или к «Майдану», чего мы категорически не хотим! К сожалению, власть в лице Верховного суда сделала выбор в пользу коллапса государства», – написал Зюганов в своем телеграм-канале.

Центризбирком отказал Грудинину в участии в выборах в Государственную думу из-за того, что политик не отказался ото всех своих зарубежных активов. Генпрокуратура обнаружила у него акции компании Bontro LTD, которая зарегистрирована в Белизе.