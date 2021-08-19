Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
19.08.2021 22:51 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
Просмотров:

Зюганов пригрозил России Майданом

Апелляционная инстанция Верховного суда РФ сегодня подтвердила предшествующее решение по иску Павла Грудинина и...

Апелляционная инстанция Верховного суда РФ сегодня подтвердила предшествующее решение по иску Павла Грудинина и КПРФ, которым оспаривалось постановление ЦИК об исключении Грудинина из федерального списка коммунистов на думских выборах.

Защищать Грудинина пришел лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который выступил с получасовой речью.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

После заседания Зюганов заявил, что однопартийцы продолжат поддерживать Грудинина и готовы дойти до ЕСПЧ.

«По сути дела, мы идем к новому дефолту. И на этом фоне снимают таких людей, как Грудинин! Сегодня в Верховном суде, фактически, решалось, каким путем пойдет Россия: к мирной смене курса, или к «Майдану», чего мы категорически не хотим! К сожалению, власть в лице Верховного суда сделала выбор в пользу коллапса государства», – написал Зюганов в своем телеграм-канале.

Центризбирком отказал Грудинину в участии в выборах в Государственную думу из-за того, что политик  не отказался ото всех своих зарубежных активов. Генпрокуратура обнаружила у него акции компании Bontro LTD, которая зарегистрирована в Белизе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть