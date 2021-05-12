Зюганов призвал Мишустина уволить Силуанова

12.05.2021, Москва, Елена Острякова

Нынешний состав правительства России будет более эффективным, если в отставку уйдет министр финансов Антон Силуанов.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, эта команда может более эффективно решать задачи, если она будет проводить свою финансово-экономическую политику, а не политику Кудрина, Силуанова, наместников, наследников гайдаровской, той преступной воровской политики. Это вопрос исключительно принципиальный. Он скорее не финансово-экономический, а вопрос воли. У нас для этого есть необходимые ресурсы», – сказал Зюганов.

Премьер-министр РФ, который выступал сегодня в парламенте с отчетом, не стал отвечать на предложение Зюганова, но счел необходимым положительно откликнуться о министре финансов.

«Минфин сделал все возможное и невозможное для того, чтобы сбалансировать бюджеты всех регионов. Здесь нужно сказать огромное спасибо Антону Германовичу, команде Минфина. Вот сказал сегодня Вячеслав Викторович, не сильно мы хвалим, но та системная и большая работа была очень тяжелой», – дипломатично высказался Мишустин.