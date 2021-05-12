Подпишись на рассылку
12.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы, Экономика
Просмотров:

Зюганов призвал Мишустина уволить Силуанова

Нынешний состав правительства России будет более эффективным, если в отставку уйдет министр финансов Антон...

Нынешний состав правительства России будет более эффективным, если в отставку уйдет министр финансов Антон Силуанов.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я считаю, эта команда может более эффективно решать задачи, если она будет проводить свою финансово-экономическую политику, а не политику Кудрина, Силуанова, наместников, наследников гайдаровской, той преступной воровской политики. Это вопрос исключительно принципиальный. Он скорее не финансово-экономический, а вопрос воли. У нас для этого есть необходимые ресурсы», – сказал Зюганов.

Премьер-министр РФ, который выступал сегодня в парламенте с отчетом, не стал отвечать на предложение Зюганова, но счел необходимым положительно откликнуться о министре финансов.

«Минфин сделал все возможное и невозможное для того, чтобы сбалансировать бюджеты всех регионов. Здесь нужно сказать огромное спасибо Антону Германовичу, команде Минфина. Вот сказал сегодня Вячеслав Викторович, не сильно мы хвалим, но та системная и большая работа была очень тяжелой», – дипломатично высказался Мишустин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть