Зюганов призвал перерезать США кабеля под Атлантикой

Елена Острякова.  
11.06.2024 18:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Лидер КПРФ выступил против будирования темы применения ядерного оружия.

Об этом он заявил сегодня в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер КПРФ выступил против будирования темы применения ядерного оружия. Об этом он заявил сегодня...

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«Я не раз уже говорил: не надо вам носиться с атомным оружием. Никто не видел, как оно стреляет и взрывается. Сначала покажите все факторы поражения, и вы поймете, что это такое», – сказал Зюганов.

Он призвал применять к Западу методы террора, учитывая опыт СССР.

«Если вы собираетесь всерьез бороться с этим мерзавцем… вон, взорвали три трубы – перережьте им три кабеля, которые идут из Америки в Европу. У вас поразили объекты на территории РФ – там их корабли по всему свету плавают, у вас достаточно средств. И вам не надо самим этим заниматься. Изучите весь опыт борьбы с этим явлением. Он уникален. А у нашей страны он потрясающ», – сказал Зюганов.

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