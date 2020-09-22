22.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
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Зюганов призвал Путина вспомнить мюнхенскую речь


Американский глобализм, провоцирующий большую войну, уже у самых границ России.

Об этом в ходе пресс-подхода в Госдуме РФ заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мир подошёл к новой войне. Война, которая уже у наших границ. Сам факт, что англичане припёрли к нашим границам 28 своих самолётов и мешают нам нормально жить и спать, свидетельствует об этом. Натовцы и американские бомбардировщики уже бороздят небо «ридной» Украины, а нацисты, бандеровцы, «лесные братья» и польская шляхта затеяли свою возню в братской Белоруссии.

Я хочу, чтобы Путин вспомнил свою речь в Мюнхене и прямо сказал, что у нашей страны есть государственные интересы, что мы будем обеспечивать свою безопасность», – настаивает лидер КПРФ.

«Надо прекрасно понимать, что американизированный глобализм несёт всем угрозу и большую войну, в том числе и американцам», – подчеркнул Зюганов.


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