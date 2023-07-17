Зюганов призывает «пробить форточку» в Одессе

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Россия должна вернуть себе контроль над Одессой.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«30 лет Петр Первый Северную войну вел для того, чтобы прорубить окно на севере. Рубил. Сейчас остаются две форточки: Калининград и Кронштадт. Вам Петр Первый оттуда жезлом показывает: что ж вы делаете. Сейчас на Украине, если по-прежнему у натовцев останутся Одесса и южные порты, у вас тоже останутся две форточки: Севастополь и Новороссийск. Поэтому надо понимать, что собрались вас гнуть и дальше», – сказал Зюганов.

Он посоветовал российским властям изучить «опыт советских операций, которым в этом году исполняется 80 лет» и посетовал, что КПРФ не давали применять на Украине свою «мягкую силу» и организовать взаимодействие с КПУ, когда та еще существовала.

По мнению коммуниста, это могло бы предотвратить нынешний конфликт.