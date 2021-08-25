Зюганов считает, что Жириновский зарабатывает партийные деньги собственной задницей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что деньги на предвыборную кампанию ЛДПР поступают от фармацевтических фирм.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я посмотрел, сколько денег у Жириновского – 700 млн. Посмотрел, кто ему платил. Говорю: Владимир Вольфович, с какого бодуна вы четыре прививки в свою задницу укололи? Вы бы спросили врачей, можно это делать или нельзя. Оказывается, что половину этих денег ему перечислили те, кого он рекламирует. Это полное безобразие», – сказал Зюганов.