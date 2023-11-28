Зюганов слил дату начала президентской кампании

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Президентская кампания в России стартует в декабре. К такому выводу пришел лидер КПРФ Геннадий Зюганов, посетив выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Об этом он заявил на пресс-подходе в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, вчера все почувствовали, что началась крупномасштабная президентская кампания. Я попросил показать зал на 1400 мест, где 17 декабря «Единая Россия» проведет съезд и выдвинет своего кандидата. По моим данным 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», – сказал Зюганов.

По его словам, КПРФ проведет предвыборный съезд 23 декабря, но имя партийного кандидата называть не стал.

«Когда заявляют: я пойду и буду участвовать, – это несерьезно. Мы пойдем с командой кандидатов в правительство национальных интересов, тех, кто будет составлять научный экспертный совет – «совет мудрецов», с командой руководителей народных предприятий», – отметил лидер коммунистов.

Судя по всему, Зюганов не рассчитывает на победу кандидата-коммуниста, однако надеется, что президенту РФ Владимиру Путину «придется вести полноценный диалог, потому что любая попытка превратить выборы в чернуху-грязнуху обернется ударом по стране».

Зюганов напомнил, что когда в США во время Второй мировой войны избирали Франклина Рузвельта на четвертый срок, его вице президентом был сторонник левых взглядов. В обмен на сотрудничество КПРФ обещает властям поддержку коммунистов в 132 странах. Именно столько делегаций соберется на мероприятие, посвященное 100-летию смерти Ленина на Афоне.

Лидер Левого фронта Сергей Удальцов, говорит, что при формировании списка участников президентских праймериз лево-патриотических сил наиболее часто в качестве оптимального кандидата в президенты от КПРФ называют Павла Грудинина, Валентина Коновалова, Николая Бондаренко, Сергея Левченко, Андрея Клычкова.

«Также часто упоминают Игоря Стрелкова, который сейчас находится в СИЗО», – отмечает Удальцов в своем тг-канале.

Политтехнолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова прокомментировала видео с Зюгановым и депутатами-коммунистами.

«Люди стоят с бумажными газетами в руках. В 2023 году это сильно! Сразу понятно, в какую аудиторию целимся. Зюганов выступает скучно, но не космически, но люди вокруг него стоят с немного страдающими лицами. Драйва маловато», – написала она.