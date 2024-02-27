Зюганов смертельно обиделся на Соловьева

Елена Острякова.  
27.02.2024 17:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ


Лидер КПРФ назвал «форменным безобразием» передачу от 23 февраля на «Соловьев.лайв».

Об этом он рассказал журналистам в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер КПРФ назвал «форменным безобразием» передачу от 23 февраля на «Соловьев.лайв». Об этом он...

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«Соловьев талантливый человек. Я с ним разговаривал. Вместе с Симоньян в час ночи они за социализм. Слушал с удовольствием, даже хотел позвонить и поблагодарить. А утром Соловьев.лайв включаю, получается уже не лайв, а лай. Сидят два деятеля и меня чуть ли не матом кроют 23 февраля.

Ну хотя бы крупинка совести могла появиться. Для моей семьи это главный праздник в жизни. У нас все воевали. Я три раза в армии служил. И я это слышу на государственном телевидении за государственные деньги под руководством талантливого человека. Значит кто-то сидит и заряжает другую кассету», – сказал Зюганов.

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