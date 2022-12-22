Зюганов сравнил Зеленского с Ельциным

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил сегодняшнюю речь президента Украины Владимира Зеленского с аналогичной речью Бориса Ельцина в 1992 году, когда он просил Бога благословить Америку.

Об этом он заявил сегодня в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Зеленский выступил в конгрессе. Ровно 30 лет назад Ельцин выступал с жуткой предательской речью. Покажите ее молодому поколению, пусть посмотрят. Чем закончилась та эпоха, мы знаем. Для Зеленского она закончится тем же самым. Предателей в нашей державе никогда не терпели и не любят. Они предали Украину, историю, Православие, погоны своих дедов и отцов, всех, кто там жил. Подчинились нацистам, бандеровцам, фашистам. Мы обязаны сделать все, чтобы это выкорчевать. В противном случае, наши дети и внуки нас проклянут. У нас открывается новый исторический год», – сказал Зюганов.

Он призвал власти не идти ни на какие соглашения с Украиной, а коллег – принимать законы в поддержку российской армии.

«Запомните: никакие договоренности не приведут к миру. Только победа. В противном случае это будет гнить десятилетиями. Одно из главных решений, которое приняла Дума, все фракции – во имя успеха этой операции», – сказал Зюганов.