Зюганов сравнил Зеленского с Ельциным

22.12.2022  15:27 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 507
 
Дзен, Колониальная демократия, Общество, Политика, США, Украина


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил сегодняшнюю речь президента Украины Владимира Зеленского с аналогичной речью Бориса Ельцина в 1992 году, когда он просил Бога благословить Америку.

Об этом он заявил сегодня в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сравнил сегодняшнюю речь президента Украины Владимира Зеленского с аналогичной речью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Сегодня Зеленский выступил в конгрессе. Ровно 30 лет назад Ельцин выступал с жуткой предательской речью. Покажите ее молодому поколению, пусть посмотрят. Чем закончилась та эпоха, мы знаем. Для Зеленского она закончится тем же самым. Предателей в нашей державе никогда не терпели и не любят. Они предали Украину, историю, Православие, погоны своих дедов и отцов, всех, кто там жил. Подчинились нацистам, бандеровцам, фашистам. Мы обязаны сделать все, чтобы это выкорчевать. В противном случае, наши дети и внуки нас проклянут. У нас открывается новый исторический год», – сказал Зюганов.

Он призвал власти не идти ни на какие соглашения с Украиной, а коллег – принимать законы в поддержку российской армии.

«Запомните: никакие договоренности не приведут к миру. Только победа. В противном случае это будет гнить десятилетиями. Одно из главных решений, которое приняла Дума, все фракции – во имя успеха этой операции», – сказал Зюганов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть