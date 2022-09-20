Зюганов: У нас бедная армия. Не вижу на поле боя новых танков

20.09.2022  15:34 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает на проведении закрытого заседания в парламенте по ситуации с проведением СВО.

Об этом он заявил сегодня на заседании Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает на проведении закрытого заседания в парламенте по ситуации с...

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«Я еще раз настаиваю, чтобы председатель Думы договорился с нашими военными. Пригласим их на закрытое заседание то ли Совета, то ли Думы и обсудим в том числе военно-политическую ситуацию. Да, военная стратегия и тактика – это вопрос генералов, верховного главнокомандующего. Никто не вмешивается, там много секретов. Но вопрос сплочения общества, духовной мобилизации нас непосредственно касается. Мы реально отвечаем за работу с избирателями», – сказал Зюганов.

Он считает, что необходимо обсудить вопрос материального обеспечения российской армии.

«Вопрос материально технического обеспечения ребят, которые там сражаются, – это вопрос каждого комитета, и мы обязаны все решить. Зима подходит, а ни теплых портянок, ни накидок нет. У нас бедная армия. Я не вижу на поле боя новых танков, которые мы делали на четырех заводах. Почему их не делают. Надо сесть и разобраться», – считает лидер КПРФ Зюганов.

Лидер КПРФ настаивает на нанесении «мощных ударов» по украинской инфраструктуре.

«Я бы давно парализовал три дороги, два моста и два тоннеля. Оснований для этого больше, чем достаточно. И не катили бы без конца снаряды и пушки под Донбасс. Давно можно было бы решить задачу. Давайте встретимся на закрытом заседании и обсудим, каким образом это должно решаться.

Почему поляки и американцы, англичане подготовили три дивизии, которые Изюм брали. Что, мы не видели? Давайте принимать соответствующие меры. Я за то, чтобы максимально сложили усилия и обеспечили успех.
Это вопрос нашего исторического выживания», – резюмировал Зюганов.

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