Зюганов в Госдуме травит анекдоты про Путина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высоко оценил шесть принципов политики, которые президент РФ Владимир Путин провозгласил недавно на Валдайской клубе.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Хочу порадовать вас, что четыре из них являются сугубо социалистическими. Сам факт, что он ратует за открытый мир, за равенство и справедливость и многообразие всех культур и традиций – исключительно радует. Правда, тут родился один анекдот. Якобы после этого выступления Кириенко пришел к президенту и говорит: «Что будем делать? Ни одного положения, с которыми вы выступили, нет в программе «Единой России». Владимир Владимирович сказал: «Тогда будем выполнять «Программу Победы» КПРФ, а коммунистов обвиним в правом уклоне». В правом уклоне нас не удастся обвинить, а в левом – вполне», – сказал Зюганов.

Путин в своей речи на «Валдае» назвал шесть принципов, к которым стремится Россия в международных отношениях: открытый, взаимосвязанный мир, где никто не будет возводить барьеры на пути общения людей и их реализации; многообразие мира, которое должно не просто сохраняться, а быть фундаментом всеобщего развития; максимальная представительность – никто не имеет права управлять миром за других или от имени других; всеобщая безопасность и прочный мир, построенные на интересах всех; справедливость для всех, всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития; равноправие: больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от более богатых или сильных.