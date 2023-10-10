Зюганов в Госдуме травит анекдоты про Путина

Елена Острякова .  
10.10.2023 17:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 925
 
Восток, Дзен, Запад, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высоко оценил шесть принципов политики, которые президент РФ Владимир Путин провозгласил недавно на Валдайской клубе.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Госдуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высоко оценил шесть принципов политики, которые президент РФ Владимир Путин...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Хочу порадовать вас, что четыре из них являются сугубо социалистическими. Сам факт, что он ратует за открытый мир, за равенство и справедливость и многообразие всех культур и традиций – исключительно радует.

Правда, тут родился один анекдот. Якобы после этого выступления Кириенко пришел к президенту и говорит: «Что будем делать? Ни одного положения, с которыми вы выступили, нет в программе «Единой России». Владимир Владимирович сказал: «Тогда будем выполнять «Программу Победы» КПРФ, а коммунистов обвиним в правом уклоне». В правом уклоне нас не удастся обвинить, а в левом – вполне», – сказал Зюганов.

Путин в своей речи на «Валдае» назвал шесть принципов, к которым стремится Россия в международных отношениях: открытый, взаимосвязанный мир, где никто не будет возводить барьеры на пути общения людей и их реализации; многообразие мира, которое должно не просто сохраняться, а быть фундаментом всеобщего развития; максимальная представительность – никто не имеет права управлять миром за других или от имени других; всеобщая безопасность и прочный мир, построенные на интересах всех; справедливость для всех, всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития; равноправие: больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от более богатых или сильных.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть