Зюганов защитил с помощью Путина предприятие своего спонсора

Елена Острякова.  
17.01.2023 15:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия


КПРФ удалось защитить ЗАО «Совхоз им. Ленина» от «рейдерской атаки», заручившись поддержкой президента РФ Владимира Путина.

Об этом сегодня журналистам в кулуарах Госдумы РФ рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

КПРФ удалось защитить ЗАО «Совхоз им. Ленина» от «рейдерской атаки», заручившись поддержкой президента РФ...

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«Нам удалось отбить совхоз Ленина от той шайки, которая наваливалась на него, хотя мы не получили официального ответа от генерального прокурора, к которому обратился коллектив и все левопатриотические силы. Но та шайка, которую сколотили под видом администрации, потерпела поражение. Президент дал прямое указание, и оно выполняется. Для нас это вопрос исключительной важности», – сказал Зюганов.

Павел Грудинин, владеющий «Совхозом  им. Ленина», считается спонсором КПРФ. Зюганов много лет поддерживает его. В 2018 году Грудинин был выдвинут от коммунистов на пост президента РФ, а в 2021 году включен в список в Госдуму. Однако ЦИК исключила бизнесмена на основании информации Генпрокуратуры о «владении иностранными финансовыми инструментами».

После президентских выборов жена Грудинина, с которой он развёлся, обратилась в суд, и по решению суда она стала владельцем 2/3 имущества Грудинина, то есть 42 % всех акций совхоза. На предприятие попытались ввести новую команду менеджеров.

За минувший год Грудинин ни разу не высказался в поддержку СВО.

 

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