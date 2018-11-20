Зюгановцы подняли гвалт в Госдуме – дела хуже, чем в Европе!

21.11.2018, Москва, Владимир Гладков

В России падают доходы простого населения, но растут у олигархов, производительность труда ниже, чем в Европе, зато прибыль банков растет. Об этом во время заседания Госдумы заявил депутат от КПРФ Сергей Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По благосостоянию: президент ставит задачу снизить уровень бедности на 50 процентов за шесть лет, но даже если темпы роста экономики поднять до трёх процентов, то за эти годы удастся снизить уровень только на тридцать процентов. Личная инфляция растёт гораздо быстрее общей. Люди стали экономить на мясе, птице, рыбе, отдыхе и даже лечении.

Официальная средняя зарплата 42 тысячи рублей, но т.н. модальный доход – сумма, вокруг которой группируется большая часть, – 19 тысяч рублей, а это более 60 процентов населения.

С 1 мая произошло выравнивание оплаты труда и прожиточного минимума, доходы начали расти, но в августе они пошли вниз на 0.9 процентов, в сентябре – на полтора.

До принятия закона за чертой бедности находилось порядка 20 миллионов человек, в сентябре 2018 года – 19,3. То есть, рывка не случилось, стагнация экономики сделала своё дело. По уровню реальных зарплат в 2018 году Россия во второй сотне в мире», – рассказал депутат.

При этом Пантелеев обратил внимание на то, что этот кризис «не для всех».

«Парадокс – вроде государство декларирует заботу о всех своих гражданах, а абсолютное большинство беднеет. Об олигархах на словах не заботится, а они богатеют. Живём будто бы в одной стране, а как на разных полюсах», – отметил депутат.

Также представитель компартии процитировал объяснение первого зампреда правительства о том, почему не надо повышать налог на роскошь: «Мы знаем, что богатые – люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение».

«Бедные, значит, неспособны найти пути обхода, что это означает? Что можно ожидать налога на бедность?» – прокомментировал такое объяснение Пантелеев.

«По сравнению с Европой производительность труда у нас ниже в полтора-дав раза, а зарплата – в три-пять и более. При этом прибыль банков в этом году за 10 месяцев более полутора триллионов рублей. Вопрос – кто кого обслуживает? По новому прогнозу темпы роста реального ВВП в РФ 1,7, по факту уже ниже, среднемировые – 3,7. Доля России в глобальном ВВП 1,8, в 2017 году была 1,9», – добавил член КПРФ.

«Бюджетная система сегодня напоминает гоголевского персонажа Коробочку. Жалуется, что не хватает на ведение хозяйства, а сама прячет кровные по узелкам. Её судьбу и судьбу её хозяйства мы знаем», – подытожил Сергей Пантелеев.