Зюгановцы подыскали навальнисту Рашкину тёплое местечко

15.06.2022  20:14 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин переведен на должность советника Центрального комитета партии, первым секретарем московского горкома партии вместо него будет назначен Николай Зубрилин.

Об этом заявил депутат Госдумы, глава пресс-службы фракции Александр Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин переведен на должность советника Центрального комитета партии,...

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«Принято было решение о переводе Рашкина на должность советника ЦК КПРФ с возложением на него федеральных задач в рамках партии. Обязанности первого секретаря московского горкома возложены на Николая Зубрилина», — сказал Ющенко по итогам заседания президиума ЦК КПРФ.

Ранее суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за незаконную охоту. Приговор предусматривает досрочное сложение депутатских полномочий. Мандат Рашкина был передан жене лидера «Левого фронта» Анастасии Удальцовой.

«Рашкин советник по какому вопросу? Браконьерства?», – съязвил тележурналист Владимир Соловьев.

«Конечно, Валерий Федорович сделал много для лево-патриотического движения, но заигрывания с навальнистами были явно лишними», – написал в своем ТГ канале лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

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