Зюгановские навальнисты устроили несанкционированный шабаш возле ЦИК РФ

03.03.2021, Москва, Елена Острякова

Депутат Госдумы от КПРФ, считающийся главным конкурентом нынешнего партийного лидера Геннадия Зюганова, навальнист Валерий Рашкин провел сегодня очередную несанкционированную акцию у здания ЦИК РФ под видом встречи с избирателями.

На мероприятие собралось несколько десятков сторонников Рашкина. Они кричали: «Памфилову под суд!», «Фальсификация выборов – позор Путина и «Единой России!», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин призвал недобросовестных сотрудников избиркома подать в отставку, а также отменить дистанционное и трёхдневное голосование на выборах.

«Сегодня мы требуем отменить электронное голосование, трехдневное голосование и призываем уйти в отставку недобросовестных работников Центральной, окружных и региональных избирательных комиссий. Будут честные выборы – будут честные депутаты, честные чиновники, честная российская власть», – вещал Зубрилин.

Валерий Рашкин в последние месяцы стал завсегдатаем либеральных СМИ, он открыто поддерживает блогера-уголовника Алексея Навального и копирует его риторику. После последнего выступления Рашкина в Госдуме лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал лишить его депутатского мандата.

Проживающий в Лондоне либеральный политолог Владимир Пастухов считает, что Рашкин и другие московские коммунисты хотят воспользоваться системой «умного голосования» (УГ), продвигаемого навальнистами, и подобрать под себя часть сторонников блогера-уголовника.

«КПРФ была главным бенефициаром системы умного голосования Навального. Она попала в сложное положение. Понятно, что Навальный им совсем не нужен и глубоко несимпатичен, не их пассажир. С другой стороны его деятельность последний год и вся система умного голосования им существенно помогала. Им было выгодно негласное сотрудничество с навальнистами.

Сейчас у них есть соблазн повести себя чуть-чуть по-явлински, но в другую сторону. Если Явлинский пытается подобрать электорат, добивая Навального, то у части членов КПРФ прямо противоположное желание – подобрать часть левого электората, увлеченного Навальным, и сделать вид, что они органичны друг другу», – сказал Пастухов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Политолог Алексей Мухин считает, что навальнисты не позволят Рашкину воспользоваться УГ.

«Рашкин хотел бы стать Навальным 2.0, но исходный материал оказался столь низкого качества, что даже видавшие виды Волков, Албуров и т.п. навальнисты, похоже, не клюнут на “замануху” от лидера московских коммунистов. То, что Рашкин хотел бы распоряжаться хотя бы частью “сетки” чалящегося в ИК Навального это есть медицинский факт, но попытки сделать это без предварительной подготовки не увенчаются успехом – в ФБК до сих пор не могут определиться с доставшимся наследством.

Там предстоит настоящая драка, по результатам которой еще и должен определиться “управляющий”, с которым будут говорить “купцы”», – написал Мухин в своем телеграм-канале.

Экс-член Общественной палаты Илья Ремесло намерен попросить силовиков изучить высказывания Рашкина на предмет нарушения закона. Ремесло заявил изданию Ura.ru, что лидеру КПРФ Геннадию Зюганову пора принять жесткие меры по отношению к Рашкину, который становится «токсичной фигурой» для партии.

Профессор политологии Дмитрий Евстафьев считает, что Рашкин демонстративно игнорирует Зюганова, проводя новые и новые акции.

«”Дедушка Зю” утёрся. Вот, и вся цена невеликая нынешним “коммунистам”», – написал Евстафьев.

С ним не согласен журналист Максим Кононенко.

«Рашкин пытается отжать партию у старого динозавра. Однажды мы уже такое видели, когда пытался Митрохин (партия «Яблоко» – ред.). Где теперь Митрохин? Правильно – депутат Мосгордумы, почетный пенсионер, городской сумасшедший. С Рашкиным то же самое будет. Сильно бОрзых в России не любят», – написал Кононеко.