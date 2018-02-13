13.02.2018

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ЕС оставил Украину без денег

Закон об ограничении экспорта леса-кругляка, призванный спасти от вырубки леса Карпат, вызвал скандал в ЕС и привел к отказу от предоставления Украине европейской финансовой помощи. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Парламентской экспертной группы по европейской интеграции Руслан Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон… фактически ввел мораторий на экспорт леса. Цель принятия этого закона была очень правильной – необходимо урегулировать катастрофическую ситуацию, которая сложилась с вырубкой украинских лесов.

Больше того – правилами ВОТ и положениями соглашения про Ассоциацию предусмотрена возможность введения экспортных ограничений относительно ресурсов, которые исчерпываются.

Но авторы законопроекта забыли одну важную деталь – внешние ограничения должны сопровождаться внутренними ограничениями потребления или использования тех самых ресурсов.

В принятом законе никаких внутренних ограничений принято не было. И что фактически мы имеем в результате – мы и лес продолжаем вырубать, а Украина так и не получила третий транш макрофинансовой помощи со стороны ЕС в размере 600 млн евро», — сказал эксперт.