27.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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«Правосеки»: Польша нанесла Украине удар в спину

Решение польского Сейма об уголовной ответственности за героизацию ОУН-УПА – удар в спину Украине в условиях конфликта Киева и Москвы.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице киевской организации «Правого сектора» (украинская экстремисткая партия, запрещена в России).

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«Теперь, если вы будете отрицать совершение украинскими националистическими формированиями преступлений против польского народа, а также факт коллаборационизма последних с Третьим Рейхом, то «дружественная» Польша охотно бросит вас за решетку. Вам интересно, какие же преступления совершили кровожадные украинские националисты, которые были вынуждены во времена Второй мировой войны воевать на все возможные фронты?

Если естественное желание сохранить собственную национальную идентичность и отстоять независимость своей страны является преступлением, тогда – ужасные. Правда, наиболее интересно, в силу последних событий, почему за 27 лет независимости украинцы так и не выступили с аналогичными законами в отношении Польши, которая имела аппетиты на наши территории на протяжении не одного века, а в 1947 году даже отхватила хороший кусок украинских земель, выселив оттуда украинцев.

Однако, только в разгар российско-украинской войны, Польша начинает кричать о вымышленных преступлениях националистов. Не является ли данный законопроект ножом в спину украинцев и негласной поддержкой наших врагов с востока?» — возмущаются «правосеки».