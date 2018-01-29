29.01.2018, Москва, Олег Кравцов

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США пошли на принципиальные уступки по Донбассу

Анализ высказываний помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера показывает, что США отказались от жесткого требования о немедленной передаче Донбасса под контроль миссии ООН.

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Об этом в интервью ТАСС заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Анализ высказываний представителей двух стран показывает главное — США отступили от своей первоначальной бескомпромиссной позиции. Позиция эта заключалась в немедленной передаче Донбасса под контроль миссии ООН, наделенной неограниченными полномочиями, в том числе правом применять силу, разоружать ополченцев и осуществлять политическое управление. Но столкнувшись с принципиальной позицией России, Штаты пошли на принципиальные уступки», — сказал Чеснаков.

Он уточнил, что «теперь американцы не требуют первым делом перекрыть государственную границу Украины с Россией силами международного контингента, а готовы «начать с линии соприкосновения», как и предлагает Россия в своем проекте резолюции ООН.

«Расширение зоны присутствия ООН американцы уже видят как процесс, который реализуется поэтапно — по мере того, как Украина будет выполнять политический пакет минских соглашений», — уточнил политолог.

«Фактически, Америка приняла концепцию России, которая выступает за синхронизацию поэтапного выполнения задач безопасности и политики в Добассе. Волкер прямо говорит, что о контроле за госграницей Украина может думать только после реализации особого статуса Донбасса и амнистии для участников ополчения. Он, конечно, должен смягчать эти моменты, чтоб не обидеть Украину, но смысл от этого не меняется», — отметил собеседник агентства.

По его словам, «получается, что предложения, озвученные Штатами в Дубае, которые Сурков назвал «дубайским пакетом» идут вразрез с твердолобой риторикой Киева и с прежним подходом самих американцев».

«Это положительный сигнал, говорящий о гибкости и реальной заинтересованности Вашингтона в решении проблемы», — убежден Чеснаков.

При этом эксперт он сказал, что «по комментариям Суркова видно, что он ценит усилия американского коллеги, и что постарается ответить ему так же конструктивно».

«То, что Волкер по-прежнему дает публично жесткие оценки российской политике объяснимо. Этого требует внуриполитическая ситуация как в самих США, так и в подопечной Украине. Для переговоров с Россией это не помеха», — считает политолог.

Он также прокоммнетировал заявление Волкера, рассказавшего, что ставил перед РФ вопрос о возвращении российских офицеров в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) .

«Насколько мне известно, Сурков в ответ попросил Волкера узнать у украинцев, как они себе это представляют на фоне принятия Радой закона «о реинтеграции Донбасса». В этом безумном законе российские военные объявлены «агрессорами» и «оккупантами»… Каким образом «агрессор» и «оккупант» будет легально пересекать границу Украины по официальному приглашению ее властей? Как «агрессор» будет работать на территории страны якобы подвергшейся агрессии? Как «оккупант» будет работать в СЦКК вместе с украинскими офицерами? — очертил проблематику вопроса Чеснаков. — Как я понял, Волкер не смог ответить на эти вопросы и взял время, чтобы разобраться».

Как сообщал «ПолитНавигатор», по итогам дубайских переговоров с Волкером Сурков заявил, что американцы в этом раз привезли куда более конструктивные предложения.

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