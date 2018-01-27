27.01.2018, Киев, Михаил Рябов
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Политика, Украина

Украинский депутат-бандеровец: Польский Сейм принял фатальное решение


Решение польского Сейма об уголовной ответственности за героизацию ОУН-УПА – фатальная ошибка, подрывающая единство Киева и Варшавы в условиях угрозы экспансии России.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Андрей Ильенко от националистической партии «Свобода».

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«Польский Сейм умеет принимать фатальные решения. Гетман Выговский подписал с поляками Гадяцкое соглашение, предусматривающее трансформацию Речи Посполитой на конгломерат трех равноправных государств — польского, литовского и русского (то есть украинского).

Если бы Гадяцкое соглашение было реализовано — украинское государство непрерывно бы существовала уже четвертое столетие, Московия никогда бы не захватила Восточную Европу, не было бы совка и русификации, Польшу не поделили бы и не уничтожили.

Но польский Сейм решил по-другому. Гадяцкое соглашение полностью переписали и нивелировали.

Когда гетману Выговскому привезли сеймовский вариант соглашения — он сказал: «Вы привезли мою смерть». Но это была не только его смерть. Это был смертный приговор всему Балто-Черноморскому пространству, подписанный самоубийственным тщеславием польского Сейма.

Сегодняшнее абсурдное решение Сейма о криминализации бандеровской идеологии — из этой же оперы.

Украинская держава будет сильной, единой, патриотической. Бандеровской. Не с этой властью, конечно. Но будет.  Нравится это кому или нет. Как сказал Степан Бандера — «Ничто не остановит идею, время которой пришло», — пафосно заявляет Ильенко.

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