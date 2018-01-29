29.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Киеве начались стенания из-за новых договоренностей Суркова и Волкера

Имплементация политической части Минских соглашений угрожает Украине «распространением донбасской заразы на весь государственный организм».

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Об этом в колонке на сайте «Главком» пишет украинский пропагандист Сергей Тихий, отметивший, что новый американский план ввода миротворцев «энтузиазма и радости у нас не вызвал».

«Причина проста: то, что нравится Кремлю, Украине не подходит в принципе. Что это за «увязка этапов введения миротворцев с шагами по выполнению политической части Минска»?», — задается вопросом автор.

По его мнению, если эта информация соответствует действительности, то о новом плане спецпредставитель США по Украине Курт Волкер должен был сказать во время своего последнего визита в Киев перед встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

«А еще хочется знать, что же произошло за эти полдня и повлияло на разворот оценки встречи в Дубае от полного провала в пятницу вечером, что всеми и прогнозировалось — до небывалого прорыва в субботу утром? Этот обвал сверхважных вопросов без ответа не дает покоя. Ясно одно: имплементация политической части Минска в том виде, в котором она там прописана, как ее не «увязывай», грозит Украине распространением донбасской заразы на весь государственный организм», — приходит к выводу Тихий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по итогам дубайской встречи с Волкером Сурков заявил, что американцы привезли план, который выглядит вполне реализуемым, отметив, что в этот раз американцы дали согласие на увязку ввода миротворцев в Донбасс с одновременной реализацией политических пунктов Минска.