01.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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В Киеве признали, что США пошли на серьезные уступки по Донбассу

Судя по дубайским переговорам между спецпредставителем США Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым, Вашингтон и Киев согласились с логикой Минских соглашений, согласно которым конфликт в Донбассе является внутренним.

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Об этом в колонке для сайта киевского журнала «Новое время» пишет бывший генеральный консул Украины в Стамбуле, глава правления организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко, отметивший, что и «Украина, и США по меньшей мере частично согласились с начальным российским предложением в отношении миротворцев – развертывание вдоль линии соприкосновения».

«Поэтапное развертывание миссии в привязке к «Минску» вряд ли может означать что-то другое, кроме того, что миротворцы будут продвигаться вглубь оккупированных территорий по мере того, как Украина будет выполнять обязательства по амнистии, выборам и принятию новой Конституции (все это является частями минских договоренностей). Это означает, что: Украина и США согласились с логикой Минских договоренностей о том, что «конфликт на Донбассе» по сути является внутренним конфликтом в Украине, который можно решить исключительно путем внутренних политических действий в Украине – изменение законодательства, расширение полномочий двух из четырех оккупированных регионов, проведение местных выборов, изменение законодательства, изменение Конституции», — пишет Яременко.

Он также полагает, что американская дипломатия в лице Волкера с согласия Порошенко и его дипломатов «считает возможным достичь урегулирования без признания Россией своей роли, как агрессора и оккупанта».