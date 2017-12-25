25.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Варламов признал Севастополь самым красивым городом России

Известный либеральный блогер Илья Варламов поставил Севастополь на первое место в личном рейтинге российских городов.

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«Невероятно красивый город. Еще бы порядок там навести, и был бы лучшим городом в России. Невозможно не влюбиться в Севастополь», – написал блогер на своем сайте.

Второе место Варламов отдал Пскову, третье – Геленджику. Из крымских городов в список вошли еще три населенных пункта: Ялта (28 место) – «красивый город, который старательно уничтожают», Симферополь (44), в котором «было совсем плохо» и «надежды больше нет», и Алушта (50) – «курорт-антиутопия», где «плохо почти всё».

В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург, а также маленькие города России.