«10 миллионов без света»: на Украине начались аварийные отключения АЭС

16.11.2022  08:17 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

В результате вчерашнего массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре были отключены несколько блоков на АЭС.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем вчерашем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В результате вчерашнего массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре были отключены несколько блоков на...

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«Во многих городах и районах нашей страны снова аварийные отключения электричества. Около десяти миллионов украинцев без света. Больше всего – по состоянию на эту минуту – на Харьковщине, Житомирщине, Киевщине и Львовщине. Львов и некоторые другие города приостанавливали поставки тепла», – сказал украинский лидер

Он признал, что по всей стране начались проблемы со связью и интернетом.

«В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях – это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает», – сокрушается Зеленский.

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