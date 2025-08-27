«100 тысяч жизней солдат ВСУ»: названа «цена безопасности Германии» и выживания немецкого ВПК

Игорь Шкапа.  
27.08.2025 20:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 341
 
Вооруженные силы, геноцид, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Германия заинтересована вкладывать деньги в вооружение Украины, чтобы с гораздо большей прибылью тратить деньги на переоснащение бундесвера и заодно обеспечивать собственную безопасность.

Об этом на канале «Евразия 24» заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт обратил внимание на недавнее заявление министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля, пообещавшего, что его страна ежегодно будет выделять по восемь миллиардов евро Украине.

«И что он при этом сказал вечером в новостной передаче? Это, говорит, самый дешёвый вариант по сохранению мира в Европе и нашей немецкой безопасности.

Другими словами, если ещё 100 тысяч украинцев умрут на фронтах, это будет стоить 8 миллиардов евро ФРГ. Это более выгодный вариант, чем сейчас опять влезать в долги, тратить миллиарды на перевооружение Германии, на организацию в корне новой системы бундесвера», – говорит Песке.

Все новости за сегодня



