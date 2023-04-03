«12 шагов деоккупации» Данилова станут второй «Крымской платформой» – киевский политолог

Озвученные секретарём Совбеза Украины Алексеем Даниловым «12 шагов деоккупации Крыма» ждёт судьба площадки «Крымская платформа», ко многим положениям которой также когда-то относились скептически.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил украинский политолог Валентин Гладких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он же сам сказал, что это предварительные широкие мазки, и я думаю, что с этим планом будет так же, как с инициированной президентом «Крымской платформой». Что – когда эта инициатива появилась, то много кто относился к этому просто как к пиар-акции, которая не потянет за собой каких-либо серьёзных последствий.

Если мы посмотрим, как в прошлом году (в 2021 – ред.) происходило это мероприятие, то оно на сегодняшний день приобрело реальное звучание. И на сегодняшний день практически никто не ставит под сомнение необходимость и возможность возобновления территориальной целостности Украины в границах международно-признанных кордонов, включительно с АР Крым», – рассуждал он.