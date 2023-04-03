«12 шагов деоккупации» Данилова станут второй «Крымской платформой» – киевский политолог

03.04.2023 21:59
  (Мск) 
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Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Севастополь, Скандал, Спецоперация, Украина


Озвученные секретарём Совбеза Украины Алексеем Даниловым «12 шагов деоккупации Крыма» ждёт судьба площадки «Крымская платформа», ко многим положениям которой также когда-то относились скептически.

Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил украинский политолог Валентин Гладких, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Озвученные секретарём Совбеза Украины Алексеем Даниловым «12 шагов деоккупации Крыма» ждёт судьба площадки «Крымская...

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«Он же сам сказал, что это предварительные широкие мазки, и я думаю, что с этим планом будет так же, как с инициированной президентом «Крымской платформой». Что – когда эта инициатива появилась, то много кто относился к этому просто как к пиар-акции, которая не потянет за собой каких-либо серьёзных последствий.

Если мы посмотрим, как в прошлом году (в 2021 – ред.) происходило это мероприятие, то оно на сегодняшний день приобрело реальное звучание. И на сегодняшний день практически никто не ставит под сомнение необходимость и возможность возобновления территориальной целостности Украины в границах международно-признанных кордонов, включительно с АР Крым», – рассуждал он.

«Поэтому, я думаю, что эти широкие обобщения, которые содержатся в этой программе, будут доработаны, это общеконцептуальное видение, однако проблема очерчена правильно», – вещал Гладких.

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