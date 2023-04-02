В Крыму благодарят Данилова за публикацию «12 шагов деоккупации»

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Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов обнародовал «12 шагов деоккупации Крыма», которые Киев предпримет в первую очередь в случае захвата полуострова ВСУ.

Наблюдатели полагают, что выступление чиновника дарит Кремлю новые аргументы в пользу уничтожения украинской государственности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российский гауляйтерский хлам во временно оккупированном Крыму что-то слишком разошелся в истерическом z – припадке-то собираясь захватить Киев или Одессу, то впадая в совковый маразм возрождения «Крымского СМЕРШа». Для этого московского мусора хочу доходчиво нарисовать пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым, где они и им подобные будут целями номер один – чтобы навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону Московии или открывать рот, перед тем не подумав, комментируя что-то связанное с Украиной», – начал повествование Данилов.

Первым пунктом, по его мнению, будет вынос на общественное обсуждение вопроса относительно проекта и места расположения в Крыму памятника «русский военный корабль идет на@уй». При этом, «в целях экономии государственных средств», для этого может быть использован пьедестал Памятника затопленным кораблям в Севастополе.

Во втором и третьем пункте Данилов откровенно поделился своими соображениями, что ждёт русских в Крыму в случае захвата полуострова Украиной. По его словам, даже если человек не попадёт под уголовную или иную ответственность, «волчий билет» навсегда ему будет обеспечен, однако для стукачей, которые будут сдавать пророссийски настроенных сограждан, возможно смягчение.

«Кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмену разрабатывается люстрационный механизм персональной оценки, которым, в частности, определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма к поддержке деятельности оккупационных администраций, что предусматривает в частности ограничение прав участия в выборах – избирать и быть избранными. 3.в отношении государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов и других категорий лиц, которые по состоянию на 2014 год находились в штате органов власти Украины, МВД, СБУ, МОУ и др., а после февраля 2014 года работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности. Но если не подлежат, они лишаются государственных пенсий, в том числе, с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины. «Волчий билет» – навсегда. Предоставление Силам обороны Украины и следствию важной информации, которая касается вопросов национальной безопасности, может стать основанием для смягчения уголовного наказания», – написал Данилов.

То же ждёт журналистов и общественников.

«Пропагандисты-журналисты, медийщики и разного рода эксперты, которые способствовали оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины украинцев, крымских татар и других национальностей – группа особого внимания, преступления которых будут расследованы украинскими, а при необходимости международными правоохранительными структурами. Законным образом по приговору суда будут лишены свободы, званий, пенсионного обеспечения, имущества … чести и уважения», – пообещал чиновник.

Что касается граждан РФ, прибывших в Крым после февраля 2014 года, то они должны немедленно покинуть территорию полуострова «в определенный законом срок». Изъятию будет подлежать недвижимость и имущество, приобретённое в тот же срок.

Что касается Крымского моста, он будет «демонтирован с целью обеспечения полной свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков».

Кроме того, он объявил о том, что незамедлительно начнётся комплексная программа «детоксикации» тех, кто в течение 9 лет впитывал «российскую пропаганду».

«Среди которых участие выявленных групп активной поддержки российской оккупации в общественных работах по восстановлению разрушенных украинских городов, процессах эксгумации и перезахоронения жертв российской агрессии (для лиц, признанных виновными в таких преступлениях судом). Предоставление максимально широкого доступа к информации о преступлениях путинского режима», – объяснил задумку секретарь Совбеза.

Последним пунктом он объявил о необходимости переименовать Севастополь в «Объект№6», а позже в «Ахтиар», исключительно с целью насолить русским патриотам.

«Учитывая место и роль в идеологии рашизма, системе негативного мифотворчества и переписывания истории, так называемый «город русской славы» («слава» которого, в частности, заключается в том, чтобы, не вступив в бой, топить собственный флот) переименовывается в «Объект № 6». Верховная Рада Украины позже принимает решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар», – пообещал Данилов.

В заключении подельник Зеленского заверил, что в Крыму ещё есть украинская «пятая колонна», которая ждёт «возвращения домой».

«Мы никогда о них не забывали и не забудем о миллионах глаз, которые с надеждой и верой смотрят в сторону Перекопского перешейка. Слава Украине!» – заключил Данилов.

Политолог Андрей Перла делает такой вывод из трактата Данилова.

«Что тут скажешь. Разве что одно: никакой Украины как государства существовать не должно. Это вопрос гигиены», – пишет он в своем блоге.

«Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», – в свою очередь заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Данилов – известный мозгоблуд. Будет сидеть у нас на «Объекте №6» в палате №6 под 6-м номером в соответствии с своим функционалом», – комментирует бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин.

А вот журналист Дмитрий Борисенко настроен скептически.

«Год назад, это заявление вызвало бы гомерический хохот, но после «Россия здесь навсегда, Херсон» и тактическая перегруппировка – Харьков, а так же жестов доброй воли Киев, Чернигов, Сумы и годичного топтания в пределах ДНР, смеяться не хочется, а хочется рыть окопы и ставить надолбы», – отмечает он, добавляя, что, «с одной стороны – это хорошо, малость привели нас в чувство и вернули на землю, с которой всех вознесли в небеса танковые биатлоны, арматы, прорывы и красивые реляции граждан в погонах с усеянными грудью орденами, видимо полученными еще за оборону Шипки».

Так или иначе, но Данилов сделал весьма полезный каминг-аут, считает крымский блогер Софья Белкена.

«Исключили, наконец, из этого гестаповского перечня свое лицемерное «крымчане – вы украинцы, мы ждём вас домой!». Спасибо, нет. Мы не хотим чувствовать вашу любовь. А так, все это они говорили еще в 2014, задолго до референдума. Вот прям абсолютно слово в слово – и про люстрации, и про посадки, и про лишение избирательного права, и про Севастополь, и про памятники – тогда, правда, они пытались сохранять приличный вид, и вместо рагулиных матерных памятников всего лишь бандеровцев и коллаборационистов нам собирались ставить. За скобками еще было рьяное желание мирных мытынгувальныкив ехать «люстрировать» гражданское население собственноручно, желательно заперев их где-то, поджигать живьем. Просто не успели. В Одессе и на Донбассе зато у них получилось потом. Помните манипуляшку любимую либерастов? Ну, чем там Крым и Донбасс отличается от Чечни? Вот этим ребятки, вот этим. Россия завалила Чечню баблом. А эти рагули всегда хотели просто завалить нас. И даже не утруждались тем, чтобы это скрывать. Вообще никогда. Ну, собственно, меня еще иногда спрашивают, почему мы голосовали за Россию, мне обычно лень отвечать пространно. Спасибо Данилову, теперь просто буду людям слать скрины – все их влажные фантазии подробно и по пунктам в одном месте», – заключила крымчанка.