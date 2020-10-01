123 разгневанных болгарских интеллигента: «Долой правительство!»

01.10.2020, София, Алексей Топоров

Представители болгарской интеллигенции написали открытое письмо, в котором потребовали «немедленной отставки» премьер-министра, правительства, генпрокурора, председателя Национального собрания, председателя парламентского комитета по культуре, генерального директора государственного телеканала БНТ.

Письмо представителей творческого и интеллектуального сообщества опубликовал болгарский «Дневник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы нижеподписавшиеся, свободно поддерживаем протестующих граждан, а не определенные политические формирования, выступаем против модели (государственного управления – ред.)…. связанной с ней коррупции, которая привела к разграблению ценных государственных ресурсов и серьезному кризису общественного доверия», – говорится в письме.

По мнению подписантов письма, «многочисленные коррупционные скандалы с участием высокопоставленных государственных чиновников побудили уважаемые мировые СМИ охарактеризовать нашу страну как «мафиозное государство».

Они отметили, что многолетнее издевательство над парламентаризмом, превратило Народное собрание в придаток премьер-министра, идея премьера Бойко Борисова созвать Великое народное собрание для изменения Конституции стало «отвлекающей инициативой», чтобы «выиграть время и манипулировать общественным мнением».

При этом «ухудшение медийной среды в Болгарии привело к тому, что страна опустилась на дно с точки зрения «свободы слова», что удерживает Болгарию третий год подряд на 111 месте в мире в рейтинге «Репортеров без границ». В то же время «несбалансированная государственная политика в области культуры, привела к поощрению китча и посредственности на всех уровнях».

«Мы требуем немедленной отставки премьер-министра Бойко Борисова и возглавляемого им правительства, генерального прокурора Ивана Гешева, генерального директора БНТ Эмила Кошлукова, председателя комитета по культуре Народного собрания Вежди Рашидова и председателя Народного собрания Цветы Караянчевой», – говорится в письме.

Письмо подписали 123 представителя болгарской интеллигенции, в их числе режиссер Андрей Паунов, философ Тони Николов, оперная певица Александрина Пендачанска, композитор Ангел Дюлгеров, писатель Васил Георгиев, архитектор Йордан Ликов.