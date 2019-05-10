12 миллионов просмотров: День Победы побил рекорд на украинском ТВ

10.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

9 мая 2019 года телеканал “Интер” снова стал лидером украинского телеэфира. Всего на Украине День Победы на “Интере” посмотрели 12,2 млн зрителей, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

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Сообщается, что за трансляцией праздничных проектов канала в интернете и социальных сетях следили около 1,4 млн человек. В 2018 году 9 мая “Интер” тоже был лидером украинского эфира – вместе с каналом День Победы отметили 13 млн зрителей.

Традиционный праздничный марафон “Наша Победа”, который длился в прямом эфире “Интера” более 5 часов, собрал долю 11,4% среди массовой всеукраинской аудитории 18+. Больше всего телезрителей заинтересовали истории ветеранов Великой Отечественной войны – Георгия Чижевского о взятии Берлина и Александры Романчиковой об оккупированном Киеве, сюжеты о концентрационных лагерях в Гамбурге и в Винницкой области, о вкладе в Победу генерала Николая Ватутина и сюжет о восстановлении памятников героям войны. А также трансляция в прямом эфире акции “Никто не забыт. Ничто не забыто” из Киева, во время которой более 50 тыс. людей прошли маршем памяти с фотографиями своих родственников-фронтовиков.



Большой праздничный концерт “Победа. Одна на всех” собрал долю 19,1% среди телезрителей в возрасте 18 лет и старше (вся Украина). Концерт, снятый телеканалом “Интер” к празднованию Дня Победы, возглавил ТОП каналов в своем слоте. На Украине его смотрели 6,4 млн человек. Премьера документального проекта “Люди Победы. Наше дело правое!” прошла с долей 11,9% среди зрителей 18+ в Украине.