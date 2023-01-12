1300 единиц бронетехники США доставлены в ЕС для переброски в Польшу и Прибалтику

Оливер Галич.  
12.01.2023 16:48
  (Мск) , Флиссинген  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Польша, Прибалтика, Россия, Украина


В голландском порту Флиссинген разгружены 1275 единиц различной американской бронетехники, которые отправятся в Польшу и Литву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В голландском порту Флиссинген разгружены 1275 единиц различной американской бронетехники, которые отправятся в Польшу...

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По сообщениям СМИ, речь идёт о танках Abrams, боевых машинах пехоты Bradley и самоходных артиллерийских установках M109 Paladin калибра 155 мм. В разгрузке вооружений принимали участие военные армии Нидерландов. Майор Пол Эхрисманн заявил журналистам, что бронетехника США доставлена в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve). Речь идет об очередных траншах военной поддержки т.н. восточного фланга НАТО «в ответ на действия России на Востоке».

Местные комментаторы отмечают, что выгрузка в Флиссингене – это начало перебазирования в Европу сил 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии США из Форт-Худа, штат Техас. Большая часть техники и военнослужащих этой бригады должна быть доставлена ​​в Польшу и Литву.

Судя по всему, именно потому польские власти так легко расстаются со своей собственной бронетехникой, передав Киеву сначала модернизированные танки Т-72 и САУ Krab, а теперь пообещав и немецкие танки Leopard. Другой вопрос, захотят ли американцы участвовать в реальных боевых действиях, если те переместятся на территорию Польши.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Польши Анджей Дуда 11 января анонсировал передачу Украине 14 немецких танков Leopard.

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