«1941- й для России ещё впереди» – чеченский писатель

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Многие российские военные уверены, что РФ не сможет закончить Специальную военную операцию на Украине в 2023 году, а, напротив, конфликт будет разрастаться всё сильнее.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил живущий в Петербурге писатель из Чечни Герман Садулаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из моих разговоров с военными могу сказать, что никто не ждёт, что война закончится в 2023 году. Когда я спрашиваю, они ухмыляются, и говорят: А как и где мы можем закончить войну в 2023 году? Поэтому вся эта история очень надолго. Мы будем вынуждены втягиваться всё больше и больше, у нас не получится вести Спецоперацию ограниченным контингентом. И страны Запада будут втягиваться больше и больше. Я говорил и ещё раз повторю, что самое главное ещё впереди. Наш 1941 год ещё впереди», – сказал Садулаев.

Отметим, что затяжных боевых действий ожидают и в странах западного блока. Так, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне заявил, что переговоры с Москвой начнутся не раньше того момента, как ВСУ займут сухопутный коридор в Крым, а сама война будет продолжаться до окончательного поражения России.