«2 мая показало, что гражданская война на Украине продолжается» – Карасев

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Спустя пять лет после одесской трагедии ни украинские власти, ни журналистское сообщество не провели расследование по определению виновных в массовом убийстве активистов Антимайдана. Это и могло стать спусковым крючком для Донецка и Луганска, решивших отделиться от Украины.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал киевский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет четкой более-менее серьезной политической оценки событиям, которые были. Одни говорят о том, что благодаря погибшим сорвали попытки построить Одесскую народную республику и сорвали Новороссию в Одессе, но если посмотреть, то после 2 мая как раз пошел подъем этой Новороссии и референдумы за независимость в Донецке и Луганске. Это может быть и так, потому что увидели, к чему могут привести такого рода протесты.

Тогда, возможно, наоборот, на территориях, которые сегодня оккупированы, решили, что их вряд ли услышат в столице, и начали этим заниматься. Конечно, Россия к этому приобщилась, но чтобы приобщиться, у России должен был быть повод, это же не была агрессия, это была опосредованная поддержка.

Поэтому нет политической оценки, не разобрались, нет общественной оценки – что это было и как к этому относиться. В этом году там были представители Майдана и Антимайдана, проводили свои манифестации, хотя уже пять лет прошло, и за эти годы можно было разобраться.

И еще, понимаете, в некоторых странах, когда власть не занимается расследованием, то этим занимаются журналисты, частные детективы. Я даже факта такого не знаю, чтобы велось какое-то независимое журналистское расследование. Более того, в Киеве журналистское сообщество как раз больше поддерживает одну сторону, а не другую. Но независимого журналистского комьюнити, которое было бы непредвзятым, а действительно хотело бы разобраться в этом – такого нет.

Это значит, что холодная гражданская гибридная война в Украине продолжается, и мы видели это 2 мая в Одессе», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что во время памятных мероприятий в Одессе 2 мая 2019 года на Куликово поле наряду со скорбящими родственниками погибших появились украинские провокаторы с красными шарами и даже с топором.