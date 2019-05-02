В Одессе начались задержания куликовцев. Нацики вышли с топорами

02.05.2019, Одесса, Татьяна Геращенко

Над одесской площадью Куликово поле перед Домом профсоюзов летают военные вертолеты, на место также прибывают медики.

Об этом с места событий передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом киевские СМИ прибыли на место с самого утра, рассчитывая заснять только официальную часть мероприятий с малым количеством участников и возложенных цветов, в то время как родственники погибших 2 мая 2014 года планируют собраться на траурную церемонию только в 16 часов.

Также одессит Дмитрий Бокатов сообщил в своем блоге, что Нацгвардия по наводке националистов задержала на железнодорожном вокзале, находящемся напротив Дома профсоюзов, мужчину в футболке с надписью «Севастополь». По его словам, «сдали» его гости из другого города – говорящие по-украински бритоголовые молодые пассажиры с багажом.

В это же время на находящейся неподалеку Греческой площади, где в 2014 году происходили ожесточенные столкновения, в память о погибших майдановцах разгуливает «мирный» проукраинский активист с топором.

Сегодня же там планируется проведение украинскими радикалами марша в честь пятилетия «победы на сепарами».

Напомним, что сегодня в Одессе на Куликовом поле прошёл митинг, посвященный годовщине трагических событий 2 мая 2014 года, в ходе которого были демонстративно порваны портреты спикера Верховной Рады Андрея Парубия, после чего одесситы с криками «Мразь!» и «Убийца» бросили портреты на землю и потоптались по ним.

Также корреспондент «ПолитНавигатора» сообщал, что еще со вчерашнего вечера на запланированном месте проведения траурного митинга появились заграждения и металлические клетки, а прямо напротив Дома профсоюзов была закрашена большая надпись «Геноцид», которая появилась на асфальте 3 мая 2014 года.