20 стран НАТО под видом учений входят в Боснию, чтобы сместить Додика

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На территории Боснии и Герцеговины (БиГ) начались масштабные учения, организованные военной миссий Европейского Союза в БиГ (EUFOR).

Они продлятся до 20 ноября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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17 октября в Боснии и Герцеговине начались масштабные военные учения Quick Response 22. Их формальным организатором является военная миссия ЕС в БиГ (EUFOR), однако реальное планирование осуществляют структуры НАТО.

В учениях примут военные из 20 стран мира, но ни их перечень, ни число военнослужащих, которые прибудут в БиГ, не обнародовано. Учения должны завершиться 20 ноября.

«Как и при проведении подобных учений в предыдущие годы, силы EUFOR временно увеличат свое присутствие путем увеличения количества военных, усиления патрулирования и проведения тактических учений в отдельных городских и сельских районах. Во время учений EUFOR будет тесно взаимодействовать с Вооруженными силами Боснии и Герцеговины, местными общинами и правоохранительными органами, оказывающими административную и материально-техническую поддержку», – сказано на сайте военной миссии ЕС в БиГ.

Местные комментаторы не исключают связи начавшихся военных учений с процессом подведения итогов всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине, который пока не завершён, хотя голосование прошло 2 октября.

В частности, под давлением прозападной оппозиции Республики Сербской (РС, один из двух энтитетов БиГ) решили пересчитать голоса на выборах президента РС, которые с большим отрывом выиграл лидер сербов БиГ Милорад Додик.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях военнослужащий сил EUFOR справил малую нужду рядом с сербским военным мемориалом.