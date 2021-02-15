«2014 стучит в двери» – Марчук в ужасе от заявления Путина по Донбассу

15.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия не бросит Донбасс, на фоне решительных действий Кремля в отношении либералов-майданщиков – для Украины признак очень серьёзной ситуации, напоминающий обстоятельства 2014 года.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, экс-глава СБУ и Минобороны Евгений Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что коллеги зафиксировали недавнее заявление Путина о том, что Донбасс мы не оставим никогда. Учитывая обстоятельства на фронте и во всём, что связано с этим, есть основания для очень серьезного вывода, что это означает. Я сердечно благодарю наших коллег и партнёров за помощь, но чтобы не вышло так, как это случилось в 2014 году.

Было же видно, что Россия наращивает агрессивную константу для украинской версии их грузинского варианта, и много было аргументов – и создание ССО, и выход из Договора об обычных вооружённых силах, и смена военной доктрины. И тогда получилось практически так.

Я уже не говорю о наших коллегах из НАТО, которые де-факто потеряли значительную часть своего северо-восточного фланга, потому что Украина потеряла Крым, война на Донбассе. Я имею в виду, как бы ни вышло так, что мы все не будем готовы», – тревожится Марчук.

Он добавил, что одновременно с так испугавшим его заявлением Путина, нужно учитывать и происходящее в России.

«Сегодняшняя Россия, показав, как она жестоко расправилась и продолжает расправляться с протестующими по поводу ареста Навального – плюс заявление Путина и некоторые другие обстоятельства, показывают, что сегодня российская власть не та, которая была. Это уже немного другое поведение и самого Путина… плюс это заявление», – поделился опасениями украинский экс-министр.