2070 год. В Киеве огласили дату «возвращения» Донбасса

16.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украине не светит возвращение Крыма, а Донбасс передйте под контроль Киева в лучшем случае через десятки лет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, бывший комвзвода Андрей Рымарук (см. заглавное фото), сыгравший главную роль в украинском пропагандистском фильме «Атлантида», который рассказывает о грядущей (уже к 2025 году) победе Украины в войне и превращении Донбасса в непригодную для проживания территорию.

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«В «Атлантиде» Украина победила в 2025 году. [Режиссер] Васянович говорит, что надо было указывать 2045-й. Да здесь 2070-м пахнет», – говорит экс-каратель.

«Считаете, за пять лет не победим?», – поинтересовалось издание.

«Нет. Крым нужен России. Это сверхмощная локация и база для военно-морского флота. Они его не отдадут. Русским предлагают работу в Крыму. Преимущественно это молодые семьи. Там родятся их дети. Через 20 лет голосовать: «Это моя земля, я в России родился».

Москва дождется момента, когда будет уверена, что Крым не вернется в Украину, и тогда отдаст Донбасс – заброшенным и токсичным. Его содержать Кремлю дорого, санкции бьют, заработок на газе падает. По меньшей мере 15 000 военнослужащих Москва отправила в Беларусь. Плюс Армения с Азербайджаном. Все это не дает проявить активность в Донбассе. И режим тишины продлится недолго. Мы не сможем выйти с победой ближайшие 15-20 лет», – говорит Рымарук.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в подконтрольном киевскому режиму Краматорске позорно провалилась премьера фильма «Атлантида».