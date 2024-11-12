24 часа на все: вероятный сменщик Шольца собрался выдвинуть Путину ультиматум по Украине

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Наиболее вероятный преемник Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ, лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц тоже готов к переговорам с Россией, но на весьма своеобразных условиях. В интервью немецкому изданию Stern герр Мерц заявил, что возглавив правительство Германии, сразу же выдвинет Владимиру Путину ультиматум по Украине.

«Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто соглашение, то, конечно, да, я ему позвоню», – сказал Мерц в интервью журналу.

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В случае, если его ультиматум не будет выполнен Путиным в течение 24 часов, Мерц готов поставить Украине крылатые ракеты Taurus, чего так и не решился сделать Шольц, и дать разрешение на нанесение ударов немецким оружием по российским тылам.

«Наша линия должна быть такой: Германия должна сделать все возможное, чтобы Украина была в состоянии успешно защищаться», — заявил Мерц журналу Stern.

Впрочем, судя по реакции экспертного сообщества в Москве, там не сильно испугались угроз потенциального сменщика Шольца. В частности, российский либеральный политолог Андрей Никулин уверен, что это заявление Мерца «не значит ничего».

«Во-первых эта позиция уже неоднократно озвучивалась депутатами фракции ХДС. Во-вторых, до выборов и нового правительства несколько месяцев, за которые все может поменяться. В-третьих он обуславливает это решение консенсусом с союзниками по НАТО, а какова в тот момент будет позиция тех же Штатов – отдельный разговор. Но для громких цитат и репостов заявление сгодится», – указывает политолог в своем тг-канале «Хмурое утро».

Тем не менее, данный сигнал можно считать вполне ясным предупреждением Москве, что на смену нелюбимому в российском политикуме, и довольно нерешительному Шольцу, поддерживающему Украину «на полшишечки» и держащему открытой дверь для переговоров, готовы прийти силы, куда более агрессивные и воинственные. Другой вопрос, хватит ли у них «амуниции» для подобных амбиций.

Внеочередные выборы в ФРГ могут состояться в промежутке междк январем и апрелем седующего года. Право распустить бундестаг имеет президент республики, если голосование по вотуму дрверия действующему правительству окажется негативным.

На данный момент Олаф Шольц отклонил требование оппозиции о голосовании по вотуму доверия 13 ноября. В правительстве ФРГ пояснили, что если соглашение с оппозиционным блоком ХДС/ХСС не будет достигнуто, то дату выборов канцлер назначит сам.

Также Шольц заявил о готовности провести внеочередные выборы еще до Рождества 25 декабря. Изначально планировалось отложить этот вопрос до января 2025 года.