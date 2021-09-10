30 гаваней определены: к 2030-му году Крым станет Меккой яхтенного туризма

10.09.2021 20:29 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко

Менее чем через десять лет в Крыму появится новые яхтенные марины и порто-пункты, что позволит сделать полуостров популярным местом для яхтсменов.

Об этом в интервью крымскому журналисту Олегу Крючкову заявил вице-премьер республики, курирующий реализацию ФЦП, Евгений Кабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кабанова, сейчас речь идет о строительстве первых трех гаваней для яхт, катеров и других маломерных судов.

«Мы получили уже по трем потенциальным яхтенным маринам – это Керчь, Яковенково, Феодосия – технико-экономическое обоснование по стоимости и сейчас будем обращаться в федеральный центр о выделении первого транша на строительство первых трех яхтенных марин в Крыму. У нас стоит задача сделать, ну, Севастополь строит Балаклаву… У нас стоит задача – шесть яхтенных марин и порядка 24-х порто-пунктов. Если мы все это реализуем, то, наверное, к 2027-30 году Крым может стать меккой яхтенного туризма. У нас все задатки для этого есть», – заявил Кабанов.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что власти Севастополя опубликовали презентацию проекта реконструкции исторического центра Балаклавы – с берегов бухты уберут промышленные и военные объекты, сделают непрерывную набережную и даже посадят пальмы – как в Ялте.