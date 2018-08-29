В Москве представили новые авто, включая концепт преемника знаменитой «Нивы»
В московском выставочном центре «Крокус Экспо» представили новый автомобиль на платформе «Кортеж». Презентация состоялась в рамках Московского международного автомобильного салона «ММАС’2018», передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Ридус».
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Посетители выставки смогли вблизи рассмотреть автомобиль российского бренда Aurus, – седан «Сенат», который уже несколько месяцев возит президента Российской Федерации, но не был представлен официально.
Кроме того, в рамках автосалона был презентован концепт наследника легендарной «Нивы» – внедорожник Lada 4×4 Vision и седан Granta FL. Довершила презентацию АвтоВАЗ премьера флагмана новой серии автомобилей завода LADA Vesta Sport.
Ранее на выставке «Армия-2018» российские военные показали бронетехнику нового поколения.
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