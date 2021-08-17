45 процентов украинцев за прямые переговоры с ЛДНР

17.08.2021, Киев, Вадим Москаденко

Новости Украины

Лишь пятая часть украинцев выступает за войну против республик Донбасса, почти треть – за автономию в составе Украины, и четверть – за официальное признание.

Об этом на презентации результатов исследования «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения» заявил директор Центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У граждан Украины довольно мощный запрос на переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина, за такие переговоры выступают 66-67 процентов», – сказал он.

В свою очередь, председатель правления Центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева отметила, что подавляющее число респондентов за прямую встречу глав республик Донбасс и Украины.

«За прямую встречу Владимира Зеленского с руководителями самопровозглашённых ЛНР и ДНР высказываются 45 процентов, а 17 «скорее нет», это достаточно большая часть граждан Украины. Если мы смотрим на Юг Украины, «безусловное да» высказывают 33, а «скорее да» 27 процентов. На Донбассе 35 и «скорее да» 28 процента», – добавила Балакирева.

Кроме того, Дмитрий Дмитрук подчеркнул, что 31,5 процента респондентов за автономию ЛДНР в составе Украины, 25 процента за официальное признание ЛДНР, а 21 процент на войну.

«За наделение автономией в составе Украины неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей 31,5 процента. За официальное признание, и что эти территории в ближайшие годы не будут возвращены, признание статуса-кво 25,8 процента. За продолжение боевых действий против ОРДЛО проголосовал 21 процент респондентов. Как вы видите, все три варианта идеологически находятся очень далеко друг от друга», – заключил Кононович.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что признание ЛДНР властями России положило бы конец войне на Донбассе, но лучшим вариантом было бы включение в состав РФ не только Донбасса, но и всей большой Новороссии.