Переговорщику Зеленского «пробили бензобак» – Фесенко

02.04.2020, Киев, Ольга Козаченко

Коррупционный скандал, в котором оказался замешан Денис Ермак, брат главы офиса президента Украины, может быть связан с олигархическими войнами.

Такое мнение в комментарии «Коммерсанту» высказал киевский политолог Вадим Карасев.

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«Это могут быть и олигархические войны, поскольку Зеленский делает крен в сторону Ахметова как мощного игрока и дрейфует от Коломойского», — предположил эксперт.

Кроме того, не исключается, что атака связана с деятельностью Ермака на российском и донбасском направлениях, что вылилось в декларацию о создании консультативного совета, в котором представители Киева, Донецка и Луганска могли бы напрямую искать компромиссы.

«Тут раскол внутри партии «Слуга народа» между прозападными и теми, кто ориентируется на Ермака», — говорит Карасев.

В свою очередь обслуживающий интересы президента Зеленского киевский политолог Владимир Фесенко не исключил, что речь может идти как о войнах между спецслужбами, обладающими техническими возможностями для слежки и скрытой записи, так и о попытках олигархов, чьи службы безопасности также хорошо оснащены, повлиять на расклады во власти.

«Ермак летит на одном крыле и с пробитым бензобаком, но может дотянуть до аэродрома. На пленках фигурирует брат, помощник брата, но сам Ермак нигде не фигурирует, и нет прямого доказательства его личной коррупционной выгоды. Кроме того, по всем эпизодам, о которых шла речь на пленках, кадровых решений принято не было. Думаю, Зеленский проверит все через Баканова, и если не будет причастности Андрея Ермака, он может остаться в должности», – считает Фесенко.

Напомним, что депутат Рады Гео Лерос выложил записи разговоров брата Андрея Ермака, который ведет разговоры о должностях и соответствующей оплате. В частности, говорится, что есть «красивая девочка» на хлебную должность, также указывается, кому и сколько денег пойдет.

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