Маловероятно, что по прошествии 50 дней, отпущенных в «ультиматуме Трампа», США попробуют провернуть против РФ что-то вроде недавней атаки на Иран.

Об этом говорили участники эфира на канале британского политика Джорджа Галлоуэя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Но я не вижу, чтобы что-то подобное произошло в России, чтобы на Россию внезапно напали через 50 дней после ультиматума. Если это произойдёт, то мы окажемся на гораздо более серьёзном уровне активности конфликта», – рассуждал ирландский политический обозреватель Патрик Уолш.

«Вмешательство США было очень ограничено и странно – сбросить пару бомб на место, о котором много скептических отзывов – в лучшем случае, отложат иранскую ядерную программу на полгода. А потом Трамп заявляет, что миссия выполнена, победа одержана и т.д., это было просто шоу, драма.

Британский журналист Уоррен Торнтон был более категоричен: «очень просто – ничего не будет».

«Они лишь пытаются продать оружие. Конечно, они могут дать оружие более дальнего действия, но я не думаю, что они настолько глупы. У них тоже большая проблема, поэтому они ищут комплексы «Пэтриот». Очевидно, Германия передаст два своих комплекса Украине, а это значит, что Швейцария будет последней в очереди, когда дело дойдёт до этого оборонительного оружия.

Америка не будет в этом участвовать. В докладе Бруклинского института 2009 года говорилось, что Америка хотела, чтобы Израиль нанёс удар по Ирану и взял на себя вину за это. То же самое в 2019 – доклад RAND Corporation о том, как занять Россию, пока они воюют с Ираном.

Какой бы президент ни был у власти, они просто следуют той же самой внешнеполитической программе. Они не собираются нападать на Россию. Им всё равно, что украинцы погибнут, а Европа будет полностью разрушена в финансовом плане. Что касается Америки, то это просто способ ослабить Россию, вот и всё», – подчеркнул британец.