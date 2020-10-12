Польша хочет за счет «Газпрома» скупить украинскую энергетику

12.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Варшава пытается сорвать строительство газопровода «Северный поток-2», чтобы перепродавать американский СПГ, а также получать доходы от использования Россией украинской ГТС, которую хотят приватизировать поляки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет депутат Госдумы Елена Панина.

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Она сообщила, что руководитель администрации президента Польши Кшиштоф Щерский рассказал, зачем его начальник Анджей Дуда прибыл сегодня на Украину.

«По словам чиновника, Дуда и его украинский коллега Владимир Зеленский должны подписать соглашение, которое даст польскому государственному нефтегазовому концерну PGNiG право участвовать в приватизации энергетического сектора Украины. В этом заключена суть борьбы Варшавы с международным проектом строительства газопровода «Северный поток – 2». Недавно антимонопольное ведомство Польши (UOKiK) объявило о наложении штрафов на участников этого соглашения. Больше всего денег Варшава хочет получить от «Газпрома» – около 7,6 млрд долларов», – отмечает политик.

«Становится очевидным, что Польша намеревается за счет российского концерна купить объекты энергетической инфраструктуры на Украине, ведь своих денег у нее нет, польский бюджет дефицитен. Лакомым кусочком выступает украинский трубопроводный комплекс, по которому газ из России перекачивается в Европу», – считает депутат.

Она также объяснила, почему Варшава так стремится сорвать строительство «Северного потока – 2».

«Во-первых, чтобы перепродавать дорогой сжиженный природный газ, который она покупает у американцев. Во-вторых, чтобы Россия была вынуждена пользоваться украинской трубой, доходы от которой получат новые польские хозяева. Но пока что в Польше делят шкуру неубитого медведя», – резюмирует Панина.