12.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Недавний белорусско-польский дипломатический скандал вызван нежеланием Варшавы видеть равноправных партнеров в своих соседях.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора»», высказывает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

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«Польша пытается смотреть на соседей сверху вниз, не готова к равенству, равноправию. Кроме того, активно отстаивает свою версию истории, которая неприемлема для других стран», – считает Межевич.

В свою очередь доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш говорит, что страны продолжат конфликтовать.

«Польша поддержала белорусскую оппозицию. Варшава, правда, официально не признала Тихановскую президентом, как это сделала Литва. Но по всем остальным пунктам выступила против Лукашенко. Рассчитывали на смещение белорусского президента, но просчитались. Вероятно, теперь Минск и Варшава враждовать будут долго», — отмечает эксперт.

По его словам, Польша и не стремится к миру.

«Варшава выбрала для себя роль американского плацдарма в Восточной Европе, и сегодняшняя ситуация позволяет ей капитализировать такую позицию», – резюмирует Коктыш.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша и Белоруссия обменялись высылками дипломатов, а в Минске даже возбудили уголовное дело. Поводом стало мероприятие в честь причастных к убийствам советских граждан польских «проклятых солдат», проведенное 28 февраля в Бресте с участием консула брестского генконсульства Польши Ежи Тимофеюка.

Польша выбрала роль плацдарма США и просчиталась со свержением Лукашенко