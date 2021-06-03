Премьер-министр Черногории извинился перед митрополитом Иоанникием

03.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич извинился перед митрополитом Черногорским и Приморским Иоанникием.

Кривокапич пообещал подписать Основное соглашение с Сербской православной церковью.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», свои извинения глава черногорского правительства принес накануне поздно вечером в соборе Воскресения Христова, где произошла торжественная служба, приуроченная к интронизации нового митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Иоанникия. Обращаясь к новоизбранному главе митрополии, Здравко Кривокапич заявил, что не будет делать ничего в ущерб Сербской православной церкви, и пообещал подписать Основное соглашение с этой само крупной в стране и традиционной для нее религиозной общиной.

«Прошу прощения, если я сделал что-то не так», – сказал, обращаясь к Иоанникию Здравко Кривокапич.

После этого митрополит и премьер-министр вместе направились к собору под аплодисменты тысяч верующих.

Напомним, что ранее, с многочасовым опозданием прибыв в Белград для того, чтобы подписать согласованный со священноначалием текст Основного договора с СПЦ, Здравко Кривокапич внезапно предложил перенести это подписание на октябрь месяц. Чем вызвал недоумение и возмущение у патриархии. Черногорский еженедельник Pobjeda, близкий к президенту-националисту Мило Джукановичу выступил с собственной версией, объясняющей поведение главы черногорского правительства:

«Премьера предупредили два представителя посольств влиятельных западных стран… что подписание соглашения будет большой политической ошибкой. И если он подпишет Основное соглашение с Сербской православной церковью, этот акт, помимо потенциального падения правительства, также будет означать дестабилизацию ситуации в стране».

В свою очередь другие источники предположили, что давлением на патриархию Белграде Кривокапич добивался создания в рамках СПЦ автономной Черногорской православной церкви по образцу УПЦ МП. Однако Священный синод СПЦ не пошел на такой шаг. Еще одна версия – подобным жестом черногорский премьер хотел добиться избрания митрополитом Черногорским и Приморским Иоанникия, чьим духовным чадом он себя считает. Подобное «усердие» вызвало возмущение и у самого Иоанникия, который, в итоге и стал новым черногорским митрополитом.

«Я попросил премьера Черногории выполнить обещание и подписать Основной договор с СПЦ, а не вмешиваться в выборы митрополита это вопрос исключительной компетенции Священного архиерейского собора. Абсурдное поведение господина Кривокапича – это своеобразный политический маневр, который невозможно трактовать как добронамеренный жест, ведущий к снижению политического противостояния, что было приоритетной задачей его правительства», – прокомментировал действия главы черногорского кабинета владыка.

Напомним также, что после отказа подписывать Основной договор политический альянс «За будущее Черногории», от которого и шел в премьеры Кривокапич, предложил союзникам по правящей коалиции отозвать премьера за невыполнение предвыборных обязательств и компромиссы с прозападными националистами и самим Западом.